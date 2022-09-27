В РФ может появиться новый федеральный округ

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В России может появиться новый федеральный округ, в состав которого войдут республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, а также, возможно, Крым, заявил сенатор Сергей Цеков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, – мне кажется, варианты разные", – сказал он.

Цеков отметил, что в новый федеральный округ России войдут ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область, если их жители примут соответствующие решения на референдумах. Также, по словам Цекова, в его состав может быть включен Крым.

"Это может быть и Таврический, и Новороссийский федеральный округ", – привел он варианты названий нового образования.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

