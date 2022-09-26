Песков заявил, что Кремль уведомит о дате принятия новых регионов в состав РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Дату официального принятия ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Кремль сообщит своевременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, принятию новых регионов будет предшествовать специальная процедура, которая связана с российскими законодателями.

"Мы будем информировать вас своевременно", – предупредил Песков.

Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Проголосовать на участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.