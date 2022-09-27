ЛНР и ДНР примут решение по военному положению совместно с руководством РФ – Пасечник

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Главы Луганской и Донецкой народных республик примут решение по военному положению на своих территориях вместе с руководством России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В случае присоединения мы становимся субъектом Российской Федерации, и я думаю, что там есть кому принимать это решение. Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение", – сказал он в интервью ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция на Украине скоро станет контртеррористической. Он выразил уверенность в том, что после проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет достигнута "точка невозврата".

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

Как подчеркнул ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков, оценки Запада в отношении референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях не собьют Россию с пути, а только укрепят ее намерения двигаться вперед и достичь поставленных целей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

