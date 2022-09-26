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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о введении в регионах РФ военного положения.

"Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", – приводит его слова "Интерфакс".

На вопрос о появлении данных о списках машин, запрещенных к выезду, Песков призвал осторожнее относиться ко всей подобной информации.

"Наши противники, наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться – фейков больше, чем правды", – заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что в регионах России также не принималось никаких решений о закрытии границ.

"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято", – сказал пресс-секретарь главы РФ.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

