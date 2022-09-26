Европа должна относиться к России с уважением – Путин

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Европейские страны должны с уважением относиться к России и Белоруссии, заявил Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И (надо. – Прим. ред.) с уважением к нам относиться", – отметил Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом. Он также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины.

Лавров отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.