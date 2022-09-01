Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине

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Специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории, заявил Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно", – приводит РИА Новости его слова.

Президент назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.

Ранее глава государства заявил, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма.

Он подчеркнул, что человечество должно помнить уроки страшной трагедии, порожденной нацизмом в XX веке. Также Путин отметил, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет огромное общественное и политическое значение.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.