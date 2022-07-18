Путин заявил, что РФ не будет оторвана от мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
РФ не будет оторвана от мира. Об этом сообщил Владимир Путин.
"Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться. Но так и не будет. В современном мире невозможно вот так – циркуляр ввести и выставить огромный забор. Это просто невозможно", – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, по словам президента, страна, несмотря на санкции со стороны Запада, не будет идти на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.
Путин подчеркнул, что для России нарочно закрывается доступ к иностранным высокотехнологичным продуктам. При этом, как уточнил глава РФ, речь идет о глобальных технологиях.
"Вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды, для того чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад, конечно, нет – наоборот", – заключил он.
Ранее Путин заявил, что нынешняя волна русофобии на Западе напрямую связана с его стремлением изолировать и "отменить" Россию как бунтаря против насаждаемого им порядка.
По его словам, западные государства считают себя исключительными и беспардонно навязывают другим странам свою культуру, этику и видение истории. Путин отметил, что тех, кто не хочет подчиняться этим правилам, Запад стремится наказать и задавить экономически.
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