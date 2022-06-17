Россию пытаются "отменить" как бунтаря против Запада – Путин

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Нынешняя волна русофобии на Западе напрямую связана с его стремлением изолировать и "отменить" Россию как бунтаря против насаждаемого им порядка, заявил Владимир Путин на ПМЭФ.

По его словам, западные государства считают себя исключительными и беспардонно навязывают другим странам свою культуру, этику и видение истории. Путин отметил, что тех, кто не хочет подчиняться этим правилам, Запад стремиться наказать и задавить экономически.

"Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать, "отменить". В ход идет все – спорт, олимпийское движение, культура, искусство – по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения", – сказал президент России в ходе выступления.

Путин добавил, что именно этим и спровоцирована нынешняя волна русофобии в западных странах.

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодняшняя ситуация в европейских странах приведет к волне радикализма и в перспективе – к смене элит.

Так, например, выборы в Европе, по словам главы РФ, похожи на ширму, так как друг друга сменяют очень похожие политические партии, а сама суть от этого остается прежней.

