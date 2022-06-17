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Москва 24

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Экономика

16:26

Европейские политики нанесли себе урон после введения санкций против РФ – Путин

властьэкономика

Фото: скриншот трансляции Москва 24

Санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Санкционное оружие, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его", – сказал президент РФ.

По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским. Пока этого не произошло, но действиями против РФ европейские политики уже нанесли урон экономикам своих стран, продолжил Путин.

"Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе. И в Соединенных Штатах тоже. <...> По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу", – сказал глава государства.

Президент отметил, что на этом фоне инфляция в некоторых странах ЕС уже превысила 20%, хотя они никаких спецопераций не проводят. Развивающийся на Западе кризис приведет к долгосрочному снижению конкурентоспособности иностранных компаний, а также падению темпов роста европейских экономик.

Реальные интересы простых граждан и бизнеса ЕС европейскими властями не ставятся ни во что, заключил Путин.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал постепенно осознавать свою неспособность выжить без России. В связи с этим он вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций, в противном случае он может остаться без продовольствия, энергоносителей и удобрений, металлов.

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