Запад столкнется с основными последствиями санкций против РФ осенью – Медведев

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Запад начал осознавать, что не сможет выжить без России, поэтому вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. <...> Ожидаем осени, когда придется собирать основной санкционный урожай", – написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, вводя санкции против РФ, западные страны могут остаться без продовольствия, энергоносителей и удобрений, металлов. Экономики недружественных России государств сегодня "летят в стену на полных парах", считает Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что оппоненты России продолжат делать все возможное, чтобы уничтожить ее экономику, в том числе вводить новые санкции и исключать ее из международных организаций.
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