Медведев назвал целью санкций ЕС "пожар мировой революции в экономике"

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Целью шестого пакета Санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) не оказывает влияния на их работу, все операции внутри России не зависят от нее и совершаются в стандартном режиме.

Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.

В свою очередь, санкции, введенные против Национального расчетного депозитария НРД РФ, нанесут ущерб инвестиционной сфере Европы, добавил зампредседателя Совбеза.

"Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", – заключил Медведев.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

