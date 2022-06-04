Медведев прокомментировал санкции Запада против родственников российских политиков

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал несправедливыми и незаконными санкции западных стран против родственников государственных деятелей и политиков России.

"Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик напомнил о существующем в праве понятии "объективное вменение", когда ответственность наступает без установления вины, за само действие или бездействие.

По его словам, данный принцип использовался в разные периоды истории, а теперь " на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого".

Медведев не исключает еще более глубокого ухода в историю в вопросе введения ограничений. "Например, много полезного в обычаях итальянских "Ндрангеты" и "Коза Ностра". А можно уйти в историю глубже. Вспомнить Законы Хаммурапи. Там, как известно, за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя", – добавил он.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В документ попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, а также основатель "Яндекса" Аркадий Воложа. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

