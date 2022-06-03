Планы Запада по изоляции России не сбудутся – Медведев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Западу не удастся осуществить план по международной изоляции России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Обращение приурочено к 30-летию СБ России.
"Враждебная политика западных стран по отношению к нашей стране имеет очевидные цели – изолировать Россию, блокировать любые каналы ее сотрудничества с другими государствами, привести нас к экономическому краху. Этим планам сбыться не суждено", – написал он.
Медведев подчеркнул, что важно приложить все усилия, чтобы обеспечить развитие и безопасность РФ. По его словам, Совбез РФ играет в этом важную роль.
Ранее Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что ограничения со стороны западных государств не являются наказанием для президента РФ, политического и военного руководства, поскольку ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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