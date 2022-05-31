Медведев заявил, что западные санкции направлены против российского народа

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Санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев обратил внимание на то, что санкции со стороны западных государств не являются наказанием президента РФ, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.

"Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды", – отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, арест активов ЦБ РФ и иных госактивов преследует цель – сделать хуже экономике, в том числе увеличить инфляцию и поднять цены в магазинах, а следовательно, понизить уровень жизни граждан.

"Эмбарго на покупку нефти и газа из России? То же самое: уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов. Ударить по налогоплательщику в городе и деревне", – пояснил Медведев.

Он отметил, что в основе подобных решений лежит ненависть к РФ и ко всем ее гражданам. При этом, по его словам, такое отношение к русскому народу началось уже достаточно давно.

"И так было практически всегда. И в период Александра Невского, и в Смутное время, и во время Отечественной войны 1812 года. И, конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уже не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером", – заявил Медведев.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть внесен в черный список Европейского союза. При этом ранее Венгрия выступила против включения его в санкционный список Евросоюза. Премьер-министр страны отмечал, что вопрос свободы вероисповедания является "священным и неприкосновенным" в Венгрии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

