Боррель заявил о необходимости включения патриарха Кирилла в черный список ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен быть внесен в черный список Европейского союза. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.

"Патриарх, да, я думаю, он должен быть там (в списке санкций. – Прим. ред.)", – заявил Боррель, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Евросоюз предложил ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Отмечалось, что ограничительная мера вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине. Венгрия же выступила против включения патриарха в санкционный список Евросоюза. Премьер-министр страны отмечал, что вопрос свободы вероисповедания является "священным и неприкосновенным" в Венгрии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.