ЕС предложил ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на документ.

Ограничительная мера вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

