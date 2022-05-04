Болгария и Чехия намерены запросить исключение из эмбарго на поставки нефти из РФ – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Болгария и Чехия решили запросить у Евросоюза исключение из эмбарго на импорт российской нефти, сообщает газета Le Dauphineсо.

Согласно информации издания, шестой пакет санкций против РФ включает постепенное сокращение импорта российской нефти до полного прекращения в течение восьми месяцев.

Как уточняется, ограничительные меры подразумевают исключение для Венгрии и Словакии. Для них допустимы закупки до 2023 года. Однако источники издания сообщают, что к указанным странам решили присоединиться также Болгария и Чехия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.

Также вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что республика будет добиваться предоставления для себя исключения в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России.

По его словам, бесперебойное получение этого вида сырья из России является жизненно важным вопросом для экономики республики. Он подчеркнул, что Россия на 100% обеспечивает потребности Словакии в нефти.

