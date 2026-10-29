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29 октября, 14:46

Город

Детеныши редкого полоза Давида родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре детеныша редкого полоза Давида. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в MAX.

Потомство появилось на свет в августе этого года. Пол новорожденных пока не известен.

"Самка отложила кладку в конце июня. Яйца у полоза Давида крупные, весом до 23 граммов. Их поместили в специальный инкубатор, где они содержались в течение 50 дней при температуре 25–26 градусов без доступа света", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что малыши сначала долго линяли, но после этого начали питаться. Теперь их кормят грызунами.

В природе полоз Давида обитает на севере Китая, в том числе в окрестностях Великой Китайской стены под Пекином. В зоопарках его содержат редко. Первых особей сотрудники Центра воспроизводства получили от китайских коллег в 2014 году.

Полоз Давида – одна из самых редких и трудных для наблюдения древесных змей. Долгое время в научной литературе были только рисунки вида, а качественных фотографий из природы – единицы.

Полоз обитает на высотах от 100 до 1 000 метров над уровнем моря, обычно у водоемов. Длина тела составляет от 0,9 до 1,2 метра, максимальная – около 1,5 метра. Неядовитая особь подражает опасным щитомордникам, которые живут по соседству. У нее схожая окраска и поведение: змея шипит и вибрирует кончиком хвоста.

Латинское название вид получил в честь французского зоолога и миссионера Армана Давида. Он изучал природу Китая и открыл для европейской науки оленя Давида и большую панду.

Ранее в Московском зоопарке родился 21 детеныш краснокнижного сарматского полоза. Потомство появилось у четырех сарматских полозов из Центра воспроизводства редких видов животных зоопарка. Увидеть этих рептилий можно в экспозиции на старой территории зоосада.

Герпетологи будут выращивать потомство до следующего года. Затем, когда все необходимые документы будут готовы, рептилий выпустят в природу. Таким образом планируется увеличить местную популяцию.

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