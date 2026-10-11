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11 октября, 14:26

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В Московском зоопарке родился 21 детеныш краснокнижного сарматского полоза

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке родился 21 детеныш краснокнижного сарматского полоза. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Потомство появилось у четырех сарматских полозов из центра воспроизводства редких видов животных зоопарка. Увидеть этих рептилий можно в экспозиции на старой территории зоосада.

"Молодые сарматские полозы совсем не похожи на взрослых: детеныши бело-серого цвета, с зигзагообразной полосой на спине. По внешнему виду они очень напоминают ядовитую степную гадюку", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Герпетологи зоосада будут выращивать потомство до следующего года. Затем, когда все необходимые документы будут готовы, рептилий выпустят в природу. Таким образом планируется увеличить местную популяцию.

Сарматские, или палласовы, полозы относятся к семейству ужеобразных и не являются ядовитыми. Они живут на юге России, в Болгарии, Румынии, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Взрослые особи в среднем вырастают до полутора метров, а крупные – почти до двух метров.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что из-за аномально теплой погоды гадюки в средней полосе России уйдут на зимовку на одну-две недели позже обычного. Встречи со змеями в этом регионе возможны до конца октября – начала ноября.

По словам специалиста, сейчас гадюки уже готовятся к зиме, однако окончательно покидают места обитания только после наступления устойчивых холодов. В частности, змеи начинают уходить в укрытия, когда дневная температура опускается ниже плюс 10 градусов.

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