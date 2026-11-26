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Цианобактерии, выделяющие опасные для людей и животных токсины, обнаружили в озере Байкал и водохранилищах Ангары специалисты Лимнологического института Сибирского отделения РАН. В отдельных точках концентрация этих веществ в сотни раз выше допустимых норм Всемирной организации здравоохранения, заявила газете "Известия" заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

Речь идет о микроцистинах и сакситоксинах. Попадая в организм человека или животного, первые вызывают отравление и поражают печень. Вторые относятся к нейротропным ядам: они блокируют передачу сигналов между нервными клетками, что в итоге может привести к параличу и гибели организма, пояснила Белых.

Она уточнила, что прежде эту проблему не считали актуальной, так как Байкал известен как водоем с чистейшей водой, а активность цианобактерий обычно связывают с загрязненными акваториями. Сначала в толще озерной воды исследователи выявили генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку токсинов, а позже обнаружили и сами вещества – в воде и донных отложениях.

"Байкал огромен, и основная часть озера остается чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы", – отметила собеседница издания.

По ее словам, основные очаги активности опасных микроорганизмов привязаны к участкам с высокой туристической нагрузкой. Это пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и ряд других мест.

Вызвать цветение, по данным ученых, способны сбросы недостаточно очищенных канализационных стоков из поселков и с турбаз. Среди других факторов риска – повышение температуры воды, мелководье, безветрие и застой воды.

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