Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сооснователи xAI Гуодун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс объявили о запуске компании Epochal. В рамках нового проекта специалисты займутся обучением искусственного интеллекта прогнозированию будущих событий, сообщается на сайте организации.

По информации агентства Bloomberg, Чжан вложил в стартап 100 миллионов долларов из личных средств. Первый продукт получил название Time Portal. Это интернет-архив, зафиксированный на выбранной дате: свыше триллиона веб-страниц за 30 лет, проиндексированных с точностью до минуты. ИИ-агент способен искать и читать лишь то, что было опубликовано до этого момента, – все появившееся позже для него не существует.

Логика разработчиков проста. Нынешние модели прочли почти весь интернет и заранее знают финал любой истории, поэтому их дар предвидения проверить нечем. Time Portal помещает агента в прошлое без подсказок: сначала он делает прогноз, а затем его сверяют с тем, что случилось на самом деле. Такой механизм в компании называют "точкой во времени" – это поиск, загрузка страниц и песочница, где часы и сеть видят только выбранный день.

Есть и техническая тонкость: модели умеют распознавать, что их проверяют на исторических данных. Чтобы обойти это, Epochal синхронизирует песочницы с периодом обучения конкретной модели. Систему собрали за 90 дней.

Бесплатный доступ к Time Portal уже открыли в ограниченном виде, для компаний предусмотрен платный корпоративный тариф. По данным СМИ, в Epochal перешли бывшие сотрудники xAI, OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. Создатели рассчитывают, что их модели будут предсказывать события точнее человека и это изменит практически все отрасли.

По словам авторов, лучший показатель интеллекта – способность предсказывать будущее. Нынешние ИИ, по этой логике, прочитали почти все, но почти ничего не пережили, а учить их надо "проживать тысячи вчерашних дней – по одному за раз, как это делают люди", добавили в компании.

Ранее главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки заявил, что крупнейшим разработчикам ИИ нужно согласовать предельные показатели возможностей нейросетей и не выходить за установленные ограничения до появления более надежных механизмов безопасности. В качестве одного из ориентиров он предложил использовать перплексию – показатель, отражающий способность языковой модели прогнозировать следующий элемент текста.