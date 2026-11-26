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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре в Москве, рассказала об улучшении самочувствия. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Шурочкина поблагодарила всех, кто поддерживает ее во время восстановления. По словам спортсменки, ей передали доску с пожеланиями от близких и поклонников, а также цветы и подарки. Она добавила, что сейчас ест много фруктов.

"В общем, потихонечку иду на поправку, друзья", – заключила олимпийская чемпионка.

О госпитализации Шурочкиной сообщалось утром 9 ноября. Возгорание произошло на 17-м этаже жилого дома на улице Багрицкого на западе столицы. Спортсменка получила ожоги лица, рук и груди.

Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию. Позднее Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату, а ее состояние оценивалось как стабильное.

В Федерации водных видов спорта России сообщили, что спортсменке предстоит еще одно хирургическое вмешательство.