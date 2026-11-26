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Стоимость российского полузащитника, игрока сборной России по футболу Алексея Батракова может увеличиться до 100 миллионов евро. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил журналист турецкого издания Fanatik Метин Карабаш.

По его оценке, Батраков – молодой футболист с большим потенциалом. Если он продолжит играть на том же уровне, особенно в Лиге чемпионов, то совсем скоро будет очень дорого стоить.

При этом Карабаш отметил, что футбольный клуб "Галатасарай" не намерен в ближайшем будущем рассматривать продажу Батракова.

"Но из-за суммы отступных решение остается за самим игроком", – подчеркнул он.

Ранее бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что Батраков правильно строит карьеру и может вырасти в звезду европейского масштаба. Специалист отметил, что спортсмен показывал высокий уровень игры, еще когда выступал за столичный "Локомотив".