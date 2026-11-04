Батраков быстрее Месси и Роналду забил четыре мяча в Лиге чемпионов

Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков оформил дубль в ворота немецкого "Штутгарта" в матче 4-го тура Общего этапа Лиги чемпионов 3 ноября. После каждого гола на стадионе стамбульцев играла "Калинка", а россиянин был признан лучшим игроком встречи. Какие рекорды переписал 21-летний футболист, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Очень значимо для меня"

Фото: Getty Images/Ahmad Mora

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков продолжает штурмовать Лигу чемпионов после перехода из московского "Локомотива" летом 2026 года. Россиянин до встречи с "Штутгартом", на которую он вышел в стартовом составе, забивал в ворота "Барселоны" и "Лилля", а теперь добавил еще два в ворота немецкой команды.

Причем Батракову для этого понадобилось всего 15 минут с начала игры. В эпизоды с первым голом Алексей здорово пробил с подбора под перекладину из пределов штрафной, а при втором идеально открылся под суперпередачу защитника Давинсона Санчеса, вышел один на один и пробил низом между ног голкиперу "Штутгарта" Фабиану Бредлову.

После каждого гола на домашнем стадионе стамбульцев включали "Калинку": клуб подхватил творчество фанатов "Галатасарая", которые придумали выкрикивать фамилию Батракова под русскую народную мелодию. Кроме того, на трибунах появляется все больше баннеров в поддержку 21-летнего полузащитника. К примеру, на одном из них игрок под подписью Lyosha изображен в шапке-ушанке.

С каждой новой игрой россиянин все больше вовлечен в командные действия: одноклубники регулярно используют созидающие качества Алексея при конструировании атак, плюс главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук доверил ему исполнение стандартов. Батраков мобилен, нередко садится ниже, чтобы принимать мяч и разгонять нападение из глубины, также он полезен в прессинге. Партнеры, среди которых такие звезды, как форвард Виктор Осимхен, в восторге от спортивных и, что не менее важно, человеческих качеств россиянина, поэтому его адаптация в Турции проходит прекрасно.

Да, второй тайм Алексею дался тяжелее, как и всему "Галатасараю", так как "Штутгарт" забрал мяч и поддавливал в надежде отыграться, но немцы в итоге сподобились лишь на один гол, да и тот отменили из-за офсайда. Батраков отыграл 77 минут и пошел отдыхать под овации трибун, а его команда довела матч до победы со счетом 2:0.

На данный момент россиянин провел за "Галатасарай" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.





Алексей Батраков полузащитник "Галатасарая" и сборной России по футболу Я очень счастлив. Получить награду игроку матча на домашнем стадионе – очень значимо для меня. Хочу поблагодарить партнеров по команде, тренера, тренерский штаб, медицинский персонал, болельщиков и, самое главное, свою семью.

За счет этой победы "Галатасарай" набрал 6 очков и пока занимает 18-е место, что дает право на плей-офф. Однако окончательно таблица по итогам 4-го тура сформируется, когда остальные клубы проведут свои матчи 4 ноября.

Следующий матч в Лиге чемпионов стамбульцы проведут 24 ноября, и снова дома: в гости к "Галатасараю" приедет английская "Астон Вилла". Понятно, что после перфоманса против "Штутгарта" ожидания от игры Батракова, если он появится на поле, будут завышены, но Алексей наверняка постарается их оправдать.

Уникальный дубль

Фото: Getty Images/Ahmad Mora

Авторитетные порталы высоко оценили игру Алексея Батракова в матче со "Штутгартом". В частности, сайт WhoScored поставил россиянину 9,2 – самый большой балл среди всех футболистов, которые выходили на поле. При этом портал Sofascore насчитал ему еще более высокую оценку – 9,3.

За счет двух голов в 4-м туре Лиги чемпионов Батраков вписал свое имя в историю. В "Галатасарае" ранее никогда не было исполнителя, которому удалось бы оформить дубль в первые 15 минут матча главного футбольного турнира Европы.

Кроме того, никому из россиян не доводилось забивать в ЛЧ дважды с интервалом в три минуты. Также Батраков – первый с 2015 года представитель нашей страны, кто сумел отличиться в трех играх турнира подряд. Если у Алексея получится забить "Астон Вилле" 24 ноября и афинскому АЕКу на выезде 8 декабря, он повторит рекорд Артема Дзюбы, которому на данный момент принадлежит самая продолжительная российская голевая серия в Лиге чемпионов.

К слову, он же пока – лучший российский бомбардир турнира. В свое время Дзюба наколотил в Лиге чемпионов 9 голов в 30 матчах. У Батракова на данный момент 4 – столько же, сколько, например, у Андрея Аршавина и Дмитрия Лоськова. Правда, двум последним на это понадобилось гораздо больше игр – 34 и 23 соответственно.

Есть и еще одна сумасшедшая деталь: Алексей забил 4 гола в Лиге чемпионов быстрее, чем многие звезды мирового футбола. Батраков сделал это за 4 игры, тогда как, например, Лионель Месси – за 12 матчей, Килиан Мбаппе – за 6, Ламин Ямаль – за 20, а Криштиану Роналду – за 30. При этом аналогичную скорострельность продемонстрировал новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн.

Также Батраков с 4-мя голами ворвался в топ лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша ЛЧ. После игр 3 ноября Алексей делит первое место по этому показателю сразу с девятью игроками, среди которых – все тот же Кейн, а также Эрлинг Холанд, которому, правда, еще предстоит провести свой матч 4-го тура вечером 4 ноября.

"Топ-клубы кусают локти"

Фото: Getty Images/Ahmad Mora

В соцсетях "Галатасарая" Алексея моментально окрестили "Золотым мальчиком". При этом некоторые болельщики клуба в комментариях даже попросили Батракова "притормозить", чтобы какой-нибудь топ-клуб не забрал его уже будущим летом.

По данным СМИ, ложу на стадионе зарезервировали представители "Ливерпуля", которые специально приехали в Стамбул понаблюдать за Батраковым. После удачного старта карьеры в "Галатасарае" инсайдеры регулярно выдают информацию об интересе к атакующему полузащитнику со стороны европейских топ-клубов. Шансы на такой переход, если Алексей продолжит в том же духе, куда выше, так как гранды практически не взаимодействуют только с клубами Российской Премьер-лиги. Купить представителя РФ из другой европейской команды для них не составляет больших проблем.

Агент футболиста Вадим Шпинев в беседе с "РБ Спорт" заявил, что интерес к его клиенту в Старом свете огромный.





Вадим Шпинев агент Алексея Батракова Все топ-клубы Европы за ним следят и кусают локти.

В том, что к Алексею есть интерес от больших команд, не сомневается и экс-нападающий сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин. В беседе с изданием "Евро-Футбол.Ру" он подчеркнул, что Батраков становится лидером "Галатасарая" и здорово проходит процесс адаптации.

"Думаю, к нему интерес из топов есть. Мне кажется, сам Батраков тоже хотел бы попробовать свои силы в топовом европейском клубе. Благодаря хорошей игре он может это осуществить. Все команды смотрят Лигу чемпионов, и его точно возьмут на карандаш", – убежден Булыкин.

Схожее мнение в эфире "Матч ТВ" высказал экс-главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.

"Наверняка за ним следят европейские топ‑клубы, потому что он выделяется – по мысли, своими физическими данными какими‑то. Он выносливый. Да, какой‑то мощи у него нет, но его техническое оснащение, принятие решений – таких игроков очень мало", – сказал специалист.

При этом он посоветовал молодому полузащитнику не обращать внимание ни на похвалу, ни на критику, а просто двигаться вперед.

"Пара неудачных игр и может все поменяться. Футбол – это то, что сегодня происходит, а то, что было вчера, уже никого не интересует", – предупредил Шалимов.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в разговоре с "РБ Спорт" даже назвал конкретный клуб, который мог бы включиться в борьбу за Алексея.

"Это фантастика! Посмотрим, может, такими темпами Алексей и правда перейдет в "Барселону", – сказал Мостовой.

Экс-форвард казанского "Рубина" и сборной Турции Хасан Кабзе заявил в эфире телеканала TRT1, что в контракте Батракова с "Галатасараем" стоит сумма выкупа в 55 миллионов евро.





Хасан Кабзе экс-форвард казанского "Рубина" и сборной Турции Похоже, он (Батраков. – Прим. ред.) здесь надолго не задержится. Не знаю, возможно, зимой этого еще точно не произойдет, но ближе к концу сезона, если он продолжит показывать такую игру, 55 миллионов евро – не такая уж большая сумма за такого футболиста, особенно если речь идет о переходе в европейский клуб.

С блестящим выступлением Алексея поздравил официальный аккаунт сборной России по футболу. При этом комплименты 21-летнему полузащитнику прилетели не только из мира спорта. Народный артист России Лев Лещенко в беседе со "Спорт-Экспрессом" признался, что очень рад за Батракова и поздравил его с удачным матчем против "Штутгарта".

"Я от него не ожидал, что он с ходу начнет так ярко играть. У нас в РПЛ есть немало футболистов, которые, как и Батраков, способны играть в Лиге чемпионов. Алексей – молодец", – сказал певец.

Кроме того, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в соцсетях назвал Батракова "умницей и технарем", заявив, что всегда верил в него. Очень хочется, чтобы эта сказка продолжалась как можно дольше, а Алексей не останавливался на достигнутом и продолжал разрывать футбольную Европу.

