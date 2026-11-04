Батраков быстрее Месси и Роналду забил четыре мяча в Лиге чемпионов

Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков оформил дубль в ворота немецкого "Штутгарта" в матче 4-го тура Общего этапа Лиги чемпионов 3 ноября. После каждого гола на стадионе стамбульцев играла "Калинка", а россиянин был признан лучшим игроком встречи. Какие рекорды переписал 21-летний футболист, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Очень значимо для меня"
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков продолжает штурмовать Лигу чемпионов после перехода из московского "Локомотива" летом 2026 года. Россиянин до встречи с "Штутгартом", на которую он вышел в стартовом составе, забивал в ворота "Барселоны" и "Лилля", а теперь добавил еще два в ворота немецкой команды.
Причем Батракову для этого понадобилось всего 15 минут с начала игры. В эпизоды с первым голом Алексей здорово пробил с подбора под перекладину из пределов штрафной, а при втором идеально открылся под суперпередачу защитника Давинсона Санчеса, вышел один на один и пробил низом между ног голкиперу "Штутгарта" Фабиану Бредлову.
После каждого гола на домашнем стадионе стамбульцев включали "Калинку": клуб подхватил творчество фанатов "Галатасарая", которые придумали выкрикивать фамилию Батракова под русскую народную мелодию. Кроме того, на трибунах появляется все больше баннеров в поддержку 21-летнего полузащитника. К примеру, на одном из них игрок под подписью Lyosha изображен в шапке-ушанке.
С каждой новой игрой россиянин все больше вовлечен в командные действия: одноклубники регулярно используют созидающие качества Алексея при конструировании атак, плюс главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук доверил ему исполнение стандартов. Батраков мобилен, нередко садится ниже, чтобы принимать мяч и разгонять нападение из глубины, также он полезен в прессинге. Партнеры, среди которых такие звезды, как форвард Виктор Осимхен, в восторге от спортивных и, что не менее важно, человеческих качеств россиянина, поэтому его адаптация в Турции проходит прекрасно.
Да, второй тайм Алексею дался тяжелее, как и всему "Галатасараю", так как "Штутгарт" забрал мяч и поддавливал в надежде отыграться, но немцы в итоге сподобились лишь на один гол, да и тот отменили из-за офсайда. Батраков отыграл 77 минут и пошел отдыхать под овации трибун, а его команда довела матч до победы со счетом 2:0.
На данный момент россиянин провел за "Галатасарай" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
За счет этой победы "Галатасарай" набрал 6 очков и пока занимает 18-е место, что дает право на плей-офф. Однако окончательно таблица по итогам 4-го тура сформируется, когда остальные клубы проведут свои матчи 4 ноября.
Следующий матч в Лиге чемпионов стамбульцы проведут 24 ноября, и снова дома: в гости к "Галатасараю" приедет английская "Астон Вилла". Понятно, что после перфоманса против "Штутгарта" ожидания от игры Батракова, если он появится на поле, будут завышены, но Алексей наверняка постарается их оправдать.
Уникальный дубль
Авторитетные порталы высоко оценили игру Алексея Батракова в матче со "Штутгартом". В частности, сайт WhoScored поставил россиянину 9,2 – самый большой балл среди всех футболистов, которые выходили на поле. При этом портал Sofascore насчитал ему еще более высокую оценку – 9,3.
За счет двух голов в 4-м туре Лиги чемпионов Батраков вписал свое имя в историю. В "Галатасарае" ранее никогда не было исполнителя, которому удалось бы оформить дубль в первые 15 минут матча главного футбольного турнира Европы.
Кроме того, никому из россиян не доводилось забивать в ЛЧ дважды с интервалом в три минуты. Также Батраков – первый с 2015 года представитель нашей страны, кто сумел отличиться в трех играх турнира подряд. Если у Алексея получится забить "Астон Вилле" 24 ноября и афинскому АЕКу на выезде 8 декабря, он повторит рекорд Артема Дзюбы, которому на данный момент принадлежит самая продолжительная российская голевая серия в Лиге чемпионов.
К слову, он же пока – лучший российский бомбардир турнира. В свое время Дзюба наколотил в Лиге чемпионов 9 голов в 30 матчах. У Батракова на данный момент 4 – столько же, сколько, например, у Андрея Аршавина и Дмитрия Лоськова. Правда, двум последним на это понадобилось гораздо больше игр – 34 и 23 соответственно.
Есть и еще одна сумасшедшая деталь: Алексей забил 4 гола в Лиге чемпионов быстрее, чем многие звезды мирового футбола. Батраков сделал это за 4 игры, тогда как, например, Лионель Месси – за 12 матчей, Килиан Мбаппе – за 6, Ламин Ямаль – за 20, а Криштиану Роналду – за 30. При этом аналогичную скорострельность продемонстрировал новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Харри Кейн.
Также Батраков с 4-мя голами ворвался в топ лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша ЛЧ. После игр 3 ноября Алексей делит первое место по этому показателю сразу с девятью игроками, среди которых – все тот же Кейн, а также Эрлинг Холанд, которому, правда, еще предстоит провести свой матч 4-го тура вечером 4 ноября.
"Топ-клубы кусают локти"
В соцсетях "Галатасарая" Алексея моментально окрестили "Золотым мальчиком". При этом некоторые болельщики клуба в комментариях даже попросили Батракова "притормозить", чтобы какой-нибудь топ-клуб не забрал его уже будущим летом.
По данным СМИ, ложу на стадионе зарезервировали представители "Ливерпуля", которые специально приехали в Стамбул понаблюдать за Батраковым. После удачного старта карьеры в "Галатасарае" инсайдеры регулярно выдают информацию об интересе к атакующему полузащитнику со стороны европейских топ-клубов. Шансы на такой переход, если Алексей продолжит в том же духе, куда выше, так как гранды практически не взаимодействуют только с клубами Российской Премьер-лиги. Купить представителя РФ из другой европейской команды для них не составляет больших проблем.
Агент футболиста Вадим Шпинев в беседе с "РБ Спорт" заявил, что интерес к его клиенту в Старом свете огромный.
В том, что к Алексею есть интерес от больших команд, не сомневается и экс-нападающий сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин. В беседе с изданием "Евро-Футбол.Ру" он подчеркнул, что Батраков становится лидером "Галатасарая" и здорово проходит процесс адаптации.
"Думаю, к нему интерес из топов есть. Мне кажется, сам Батраков тоже хотел бы попробовать свои силы в топовом европейском клубе. Благодаря хорошей игре он может это осуществить. Все команды смотрят Лигу чемпионов, и его точно возьмут на карандаш", – убежден Булыкин.
Схожее мнение в эфире "Матч ТВ" высказал экс-главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.
"Наверняка за ним следят европейские топ‑клубы, потому что он выделяется – по мысли, своими физическими данными какими‑то. Он выносливый. Да, какой‑то мощи у него нет, но его техническое оснащение, принятие решений – таких игроков очень мало", – сказал специалист.
При этом он посоветовал молодому полузащитнику не обращать внимание ни на похвалу, ни на критику, а просто двигаться вперед.
"Пара неудачных игр и может все поменяться. Футбол – это то, что сегодня происходит, а то, что было вчера, уже никого не интересует", – предупредил Шалимов.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой в разговоре с "РБ Спорт" даже назвал конкретный клуб, который мог бы включиться в борьбу за Алексея.
"Это фантастика! Посмотрим, может, такими темпами Алексей и правда перейдет в "Барселону", – сказал Мостовой.
Экс-форвард казанского "Рубина" и сборной Турции Хасан Кабзе заявил в эфире телеканала TRT1, что в контракте Батракова с "Галатасараем" стоит сумма выкупа в 55 миллионов евро.
С блестящим выступлением Алексея поздравил официальный аккаунт сборной России по футболу. При этом комплименты 21-летнему полузащитнику прилетели не только из мира спорта. Народный артист России Лев Лещенко в беседе со "Спорт-Экспрессом" признался, что очень рад за Батракова и поздравил его с удачным матчем против "Штутгарта".
"Я от него не ожидал, что он с ходу начнет так ярко играть. У нас в РПЛ есть немало футболистов, которые, как и Батраков, способны играть в Лиге чемпионов. Алексей – молодец", – сказал певец.
Кроме того, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в соцсетях назвал Батракова "умницей и технарем", заявив, что всегда верил в него. Очень хочется, чтобы эта сказка продолжалась как можно дольше, а Алексей не останавливался на достигнутом и продолжал разрывать футбольную Европу.