Дядя Ламина Ямаля раскритиковал вручение "Золотого мяча" Харри Кейну

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча": церемония вручения престижной награды состоялась в Лондоне в ночь на 27 октября. Позади он оставил таких звезд, как Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль, что, правда, вызвало критику у некоторых экспертов. Как на успех Кейна отреагировали в мире, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Пусть успех будет твоим шумом!"

Фото: legion-media.com/CHINE NOUVELLE/SIPA/Li Ying

"Золотой мяч" – пожалуй, самая престижная индивидуальная награда в мировом футболе, организованная журналом France Football. Ее обладателем становится игрок из списка 30 лучших, который побеждает в голосовании 100 журналистов из первых 100 стран рейтинга ФИФА. От России свой выбор традиционно делал Константин Клещев.

Многие великие так и не сумели завоевать этот приз, причем нередко чем ты старше, тем меньше шансов. Путь 33-летнего форварда "Баварии" и сборной Англии Харри Кейна это опровергает. На церемонию вручения премии в родном для себя Лондоне он ехал в статусе фаворита, несмотря на наличие в списке таких монстров, как 19-летний вингер "Барселоны" из сборной Испании Ламин Ямаль, а также 27-летний нападающий мадридского "Реала" из сборной Франции Килиан Мбаппе.

Все они провели мощные сезоны, каждый по-своему. Главный тинейджер мирового футбола, который стал чемпионом мира минувшим летом, вовсе раздавал интервью, в которых рассказывал, почему именно он должен получить престижный приз. Но не сложилось: голосов хватило только для третьего места, и из столицы Англии Ламин увез лишь "Трофей Копа" – награду лучшему молодому футболисту года, которую завоевывает третий раз подряд.

После церемонии Ямаль поделился в соцсетях фото не с роскошной вечеринки, а из ресторана быстрого питания с огромным количеством наггетсов, соусов, бургеров и картофеля фри. Парень явно заедал горе.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lamineyamal; ineesgaarcia

Килиан Мбаппе тоже не раз пролетал мимо "Золотого мяча". При этом на красной дорожке вел себя спокойно и на прямой вопрос, как он отреагирует, если награду получит Кейн, ответил: "Если Харри победит, то это будет полностью заслуженно!" И это притом, что сам француз в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата мира (10 голов в 8 матчах) и лучшим бомбардиром чемпионата Испании (25 голов в 31 встрече).

Интригу в церемонию внес его клуб: у мадридского "Реала" сложные отношения с организаторами премии из-за скандала с невручением награды Винисиусу пару лет назад. А тут внезапно официальный сайт "сливочных" начал вести трансляцию событий в Лондоне, в чем многие увидели намек на скорое вручение приза Мбаппе. Но в итоге ее прервали спустя несколько минут, а Килиан уступил триумфатору всего 40 голосов.

В отличие от Мбаппе и Ямаля, образ Харри Кейна не ассоциируется со светским львом. Это нападающий с очень сложной карьерой: до переезда в "Баварию" он был в топе, но его родной "Тоттенхэм" – нет. "Шпоры" давно зарекомендовали себя командой, которая рождает вокруг себя бесконечные шутки и мемы. Кейн был в ней максимально эффективен, но завоевать серьезные трофеи ему там так и не удалось.

Переезжая в Мюнхен в 2023-м, Харри шел именно за титулами, но и в первый сезон в Германии "Бавария" внезапно забуксовала. Подумалось даже, что Кейн проклят, но оковы слетели в сезоне-2024/2025, когда он наконец стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны. А уже в следующий футбольный год он по-настоящему разорвал, словно ураган: недаром ведь это слово на английском языке слышится при прочтении его имени и фамилии (Harry Kane – hurricane).

Победитель Бундеслиги, обладатель Кубка и Суперкубка Германии по итогам сезона-2025/2026, бронза чемпионата мира, на котором он забил 6 голов. Но самое главное: в монструозном тотальном футболе, который ставит главный тренер "Баварии" Венсан Компани, Кейн наколотил сумасшедшее количество мячей. С учетом сборной, в его активе 73 гола – больше в XXI веке за один год было только у Лионеля Месси в сезоне-2011/2012 (82).

Церемонию в 2026 году организовали в Лондоне не под Харри: обычно она проходит в Париже, но по случаю 70-летия награды она переехала на Туманный Альбион. Причем первым обладателем приза в 1956-м тоже стал англичанин – Стэнли Мэттьюз (к слову, ему на тот момент был уже 41 год). Кейн же – пятый игрок из этой страны, кому вручили "Золотой мяч", и первый с 2001 года.

Он стоял на сцене и не верил, произносил речь, не зная, куда девать свои руки от волнения. Очень долго благодарил всех: семью, жену Кэти, с которой знаком с детства и воспитывает четверых детей, фанатов, бывших и нынешних партнеров по команде. Лицо Ямаля в этот момент резко потухло, Мбаппе же смотрел на своего соперника с легкой улыбкой.





Харри Кейн обладатель "Золотого мяча" Спасибо всем, кто за меня голосовал. Представляю, как непросто было в этом году. Мне противостояли невероятные игроки, некоторые из моих одноклубников, несколько игроков мирового уровня, которые сегодня здесь. Хочу сказать спасибо "Тоттенхэму": без вас я бы не добился того, что имею. Был там с 11 лет, и клуб, и все тренеры помогали мне воплощать мечты. Все эти воспоминания, взлеты и падения привели меня туда, где я нахожусь сейчас.

После церемонии Кейн оставил короткое сообщение в соцсетях: "Работай усердно в тишине. Пусть успех будет твоим шумом!"

Другие номинации

Фото: legion-media.com/CHINE NOUVELLE/SIPA/Li Ying

Что до других претендентов, обладатель "Золотого мяча" прошлого сезона Усман Дембеле в этом оказался только на седьмом месте. Великий Лионель Месси, который в возрасте почти под 40 все также невероятен, добрался до пятой строчки. На церемонию, в отличие от того же Дембеле, он даже не приехал, наслаждаясь в это время играми детского турнира, который сам же и организовал. Плюс до этого Месси совершил несколько долгих перелетов, и поездку в Лондон вытянуть уже было сложно. Криштиану Роналду не попал даже в топ-30.

В целом же нынешний "Золотой мяч" стал настоящей доминацией испанского футбола. В частности, обладательницей награды среди женщин третий раз стала полузащитника "Барселоны" Алексия Путельяс, также женская команда сине-гранатовых забрала призы в категориях "Лучшая молодая футболистка сезона", "Лучший вратарь", "Лучший тренер" и "Лучший клуб". Лучшим тренером сезона в мужском футболе стал наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте, который привел ее к победе на чемпионате мира. Про Ямаля с его утешительной наградой тоже не забываем.

При этом лучшим вратарем у мужчин стал голкипер "красной фурии" и "Атлетика" из Бильбао Унаи Симон, с которым в пятерке главных претендентов на "Трофей Яшина" соревновался российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Но в голосовании он стал только четвертым, обойдя в этом квинтете визави из сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Правда, к победе Симона возникли вопросы, так как в прошлом сезоне он пропустил аж 76 голов, а на чемпионате мира сделал только 9 спасений в 8 матчах. Оборона испанцев играла настолько организованно, что большинство атак до него просто не доходили. При этом ПСЖ с Сафоновым в воротах выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов, Суперкубки страны и УЕФА, а в финале Межконтинентального кубка Матвей и вовсе отразил четыре удара подряд в серии пенальти. В турнирах под эгидой ФИФА никто не делал до него ничего подобного.

"В важных матчах дает слабину"

Харри Кейн удостоился поздравлений на самом высоком уровне: на его успех обратил внимание сам принц Уильям, сообщает BBC Sport.





принц Уильям Это потрясающее достижение, которое он по-настоящему заслужил. Блестящий капитан, выдающийся игрок – человек, подаривший футбольным болельщикам по всему миру множество незабываемых моментов.

Не остался в стороне и главный тренер сборной Англии Томас Тухель. В беседе с журналистами он признался, что у него "давно закончились эпитеты", чтобы высказать восхищение игрой нападающего.

"Очень рад видеть, что футбольный мир наконец официально признал тебя. Я знаю, что ты насладишься этим моментом со своими близкими, а затем вернешься к тому, что у тебя получается лучше всего, – забивать голы и выигрывать футбольные матчи", – заявил Тухель.

Само собой, вне себя от счастья и президент "Баварии" Герберт Хайнер. Кейн стал первым игроком мюнхенцев за 45 лет, которому вручили "Золотой мяч".

"Теперь Харри встал в один ряд с такими легендами, как Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и Карл-Хайнц Румменигге", – процитировал президента официальный сайт клуба.

Гневной тирадой не разразилось даже клубное ТВ мадридского "Реала", которое обычно разносит все решения против "сливочных" в пух и прах. Здесь же ведущий нашел в себе силы поздравить англичанина, несмотря на то что он обошел Килиана Мбаппе.

"Поздравляем Харри Кейна. У Килиана Мбаппе были веские основания претендовать на награду, но победа Кейна, безусловно, заслуженная. Харри Кейн – фантастический игрок с впечатляющей карьерой", – сказал ведущий.

Однако недовольные все же нашлись. Один из них – дядя Ламина Ямаля Абдул, который в разговоре с журналистами был вне себя от ярости.



(название чемпионата Испании. – Прим. ред.) и Суперкубок Испании, но не получил "Золотой мяч". К тому же он был признан лучшим игроком Ла Лиги, а в итоге занял третье место… Не знаю, здесь что-то не так. Есть игроки, которые… Не буду называть имен. Есть футболисты, которые ничего не добились в этом сезоне. Ламин по-прежнему лучший игрок мира. И даже если он не выиграл "Золотой мяч", он все равно остается лучшим игроком мира. Прямо сейчас нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Назовите мне хотя бы одного.

Абдул дядя вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля Ламин выиграл чемпионат мира, Ла Лигуи Суперкубок Испании, но не получил "Золотой мяч". К тому же он был признан лучшим игроком Ла Лиги, а в итоге занял третье место… Не знаю, здесь что-то не так. Есть игроки, которые… Не буду называть имен. Есть футболисты, которые ничего не добились в этом сезоне. Ламин по-прежнему лучший игрок мира. И даже если он не выиграл "Золотой мяч", он все равно остается лучшим игроком мира. Прямо сейчас нет никого, кто мог бы сравниться с ним. Назовите мне хотя бы одного.

В недоумении остался и экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри. В эфире Canal+ он заявил, что Кейн хоть и хороший игрок, но он регулярно заваливает большие матчи.

"Он великолепный футболист, обладающий множеством достоинств, но никогда не было такого, чтобы он провел выдающийся турнир, повел команду за собой или привел ее к победе. В самых важных матчах он часто дает слабину", – отметил эксперт.

Однако обладатель "Золотого мяча" прошлого сезона Усман Дембеле в соцсетях поздравил Кейна, назвав его награду абсолютно заслуженной. Вообще именно эти слова звучали у многих, и поспорить с ними, как видно, можно, но сложно.

Харри стал очередным примером того, что, несмотря на насмешки, издевательства, провалы и трудные периоды, никогда нельзя сдаваться на пути к своей цели. И у Кейна есть шанс добраться до других больших трофеев, которых в коллекции еще нет: Лиги чемпионов и титулов с национальной сборной, которой в последние годы для этого не хватало совсем немного.