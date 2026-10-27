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27 октября, 17:49

Происшествия

Суд в Нью-Йорке перенес заседание по делу российских руферов на ноябрь

Фото: ТАСС/Денис Акишев

Суд в Нью-Йорке перенес заседание по делу российских руферов Ангелы Николау и Ивана Кузнецова на 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

В рамках слушаний сторона защиты указала, что продолжает вести переговоры с прокуратурой об урегулировании дела.

Адвокат отметил, что в августе и сентябре прошли две продуктивные встречи. В настоящее время завершается согласование возможного соглашения, в связи с чем защита попросила отложить рассмотрение дела примерно на две недели.

Кузнецов и Николау, прославившиеся благодаря документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене 1 июля. На высоте мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

Правоохранители быстро задержали их и выдвинули обвинения по восьми статьям. Местный закон запрещает взбираться на любые объекты выше 50 футов (15 метров), включая здания и мосты.

Всего россиянам инкриминируют 3 уголовных преступления категории D: безрассудная угроза жизни первой степени (до 7 лет заключения), преступное причинение вреда имуществу второй степени (до 7 лет) и кража со взломом третьей степени (до 7 лет). Таким образом, им грозит более 20 лет тюрьмы.

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