Telegraph: разговор Путина со Стуббом и Стере расколол сторонников Киева

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Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвал разногласия среди европейских стран, поддерживающих Киев. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Издание напомнило, что правительства стран ЕС пытаются определить круг лидеров, которые могли бы представлять объединение в диалоге с Москвой. По мнению одного из европейских чиновников, отсутствие договоренности может привести к тому, что главы государств будут самостоятельно связываться с российским президентом, не имея согласованной позиции.

"Разговор между лидерами, по всей видимости, внес раскол в ряды европейских сторонников Украины", – говорится в публикации издания.

Телефонные переговоры Путина с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии состоялись во вторник, 27 октября.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стере не согласовали разговор с другими европейскими странами.