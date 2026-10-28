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28 октября, 21:27

Экономика

Авиасбор для поддержки поставок самолетов могут ввести в России с 2027 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дополнительный сбор при покупке авиабилетов может появиться в России с 2027 года. Его рассматривают как способ компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации 258 новых отечественных воздушных судов, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, передает ТАСС.

Предполагаемая величина сбора может составить 500 рублей с билета на внутренний рейс и 1 тысячу рублей на международный. Механизм разрабатывает Минпромторг. Ведомство действует во исполнение поручения Владимира Путина. Оперировать сбором, как ожидается, будет Минтранс.

Средства предназначены для поддержки поставок самолетов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Эти машины входят в комплексную программу по расширению производства воздушных судов.

Ранее сообщалось, что иркутский авиационный завод в 2027 году передаст авиакомпании "Аэрофлот" 8 самолетов МС-21, еще 10 машин из первой партии – в 2028 году. Производство второй партии МС-21 для "Аэрофлота" начнется с 2029 года.

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