СК назвал ревность возможной причиной убийства женщины и ее дочери в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Причиной убийства женщины и ее дочери в Челябинске мог стать конфликт на почве ревности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета РФ по региону.

Представители ведомства уточнили, что рассматривают эту версию в рамках расследования обстоятельств случившегося.

Тела женщины и ее дочери обнаружили 28 октября в квартире дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишневая Горка. По предварительным данным, мужчина застрелил женщину и девочку, после чего покончил с собой.

Подозреваемый – сотрудник частного охранного предприятия. В правоохранительных органах сообщили, что он вернулся из служебной командировки накануне и не сдал пистолет, из которого, предположительно, совершил убийство.

В момент происшествия в квартире находились несколько несовершеннолетних: двое мальчиков смогли убежать к соседям, а грудной ребенок не пострадал. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

