Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.

