02:50Мэр Москвы
Собянин: еще 15 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом проинформировал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.
Ранее мэр Москвы сообщал об уничтожении 96 БПЛА. С учетом новых данных общее число сбитых аппаратов достигло 111.
На фоне атаки беспилотников действуют ограничения на работу аэропортов московского региона. Внуково закрыт. Аналогичные меры также действуют в аэропортах Жуковский и Домодедово.