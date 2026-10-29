Собянин: еще 15 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом проинформировал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.

Ранее мэр Москвы сообщал об уничтожении 96 БПЛА. С учетом новых данных общее число сбитых аппаратов достигло 111.

На фоне атаки беспилотников действуют ограничения на работу аэропортов московского региона. Внуково закрыт. Аналогичные меры также действуют в аэропортах Жуковский и Домодедово.