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29 октября, 11:36

Происшествия

Шестилетняя девочка два раза сбежала из детского сада в Красноярском крае

Фото: epp.genproc.gov.ru

Шестилетняя девочка два раза сбежала из детского сада в Красноярском крае. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в детском саду № 5 "Солнышко" в Балахте. В июле девочка сбежала первый раз во время прогулки. Воспитатель отвлекся на другого ребенка, и несовершеннолетняя, воспользовавшись моментом, перелезла через забор в неохраняемой зоне. Она прошла около 350 метров и добралась до дома, где ее встретил отчим.

Через несколько дней младший воспитатель оставила окно в спальне открытым, а воспитатель ненадолго отлучилась. В результате девочка выбралась и пошла домой. В квартире никого не было, но соседка успокоила и напоила ее чаем.

Сотрудники детского сада вместе с полицией и матерью искали пропавшую несколько часов. Девочку нашли во время обхода квартир. После второго раза мать обратилась в прокуратуру.

В ходе проверки установлено, что за детьми не следили должным образом. Прокурор указал заведующей на нарушения, и педагог-психолог, временно исполнявшая обязанности воспитателя, лишилась должности.

Заместителю заведующей выписали штраф на 10 тысяч рублей по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод"). Воспитатель и младший воспитатель получили дисциплинарные взыскания. В детском саду усилили контроль за воспитанниками.

Ранее в Тверской области мальчик пропал после того, как покинул дачу родителей в СНТ "Майский". В поисках принимали участие кинологи, операторы БПЛА и более 60 волонтеров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Однако уже на следующий день ребенок вернулся домой.

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