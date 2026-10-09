Потерявшегося в Воронцовском парке пятилетнего мальчика вернули матери

Фото: 77.rosguard.gov.ru

Сотрудница ГКУ "Московская безопасность" помогла найти пятилетнего мальчика, который потерялся в Воронцовском парке на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Во время патрулирования парка в Обручевском районе женщина заметила молодую маму, которая в слезах металась по лесной части парка. Выяснилось, что женщина отвлеклась на телефон, пока они с сыном кормили белок. Мальчик, вероятно, побежал за одним из зверей вглубь деревьев.

Сотрудница сразу организовала взаимодействие с охраной парка. Благодаря записям с камер видеонаблюдения ребенка быстро нашли и вернули матери.

В учреждении напомнили родителям о правилах безопасности. В частности, родителей попросили держать детей за руку при прогулке или в поле зрения, в том числе во время нахождения рядом с водой, дорогой или густым лесом.

"Прогулка с ребенком – это время, когда лучше отложить телефон. Дети быстро отвлекаются и могут убежать далеко", – указали в ГКУ "Московская безопасность".

В организации добавили, что, если подобное случилось, не стоит паниковать. В этой ситуации необходимо быстро обратиться к охране парка или сотрудникам в форме – они помогут найти ребенка.

Ранее в Московской области пропала 13-летняя девочка. Она вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. По словам матери, дочь ушла искать потерянное украшение, оставив мобильный телефон дома. Позднее несовершеннолетнюю обнаружили в городе Старая Купавна.

