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30 октября, 15:06

Происшествия

До 18 лет колонии получили фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: 123RF.com/ekonorvahmi 14

Суд в Подмосковье вынес приговор семи фигурантам, признанным виновными в кражах и мошенничестве в отношении пассажиров аэропорта Шереметьево, передает РИА Новости.

Как установило следствие, группировка намеренно выбирала жертвами участников СВО. Большинство эпизодов связано с завышенными тарифами на такси: поездка начиналась по адекватной цене, но к концу пути стоимость вырастала в разы, а тем, кто отказывался платить, угрожали насилием.

Попрошайки вводили пассажиров в заблуждение, рассказывая выдуманные истории о тяжелом материальном положении, опоздании на рейс или отсутствии денег на билет. Ущерб от действий группы в 2024 году оценивается более чем в 760 тысяч рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, среди них восемь участников СВО.

В итоге Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов получили 18 и 17 лет колонии строгого режима соответственно. Каждому из них также назначен штраф в 4 миллиона рублей. По версии следствия, оба осужденных возглавляли структурное подразделение организованного преступного сообщества. Они курировали попрошаек и таксистов в Шереметьево, собирали с них арендную плату, а спорные ситуации решали силой.

Кристина и Наталья Солдатенко, Зоя Череповская, Римма Полуданова и Азалия Хамидуллина, которых следствие посчитало попрошайками, получили от 8 до 12 лет колонии общего режима.

Фигурантами по этому делу проходят свыше 15 человек. В частности, ранее суд в Москве арестовал одного из организаторов мошеннической схемы Алексея Кабочкина. Также заключили под стражу другого обвиняемого – Игоря Русина.

Также выявили иных причастных к данной схеме – полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в Шереметьево, которые помогали таксистам искать бойцов СВО. Также был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении дел по обращениям потерпевших.

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