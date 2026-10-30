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30 октября, 16:06

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Эксперт Бондарь: сотрудникам УК грозит до 5 лет колонии из-за хлама в подъезде

Эксперт объяснил, что грозит УК за игнорирование жалоб о захламлении подъезда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Штраф до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет может грозить сотрудникам управляющей компании, игнорирующим жалобы жильцов на захламление подъезда. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее в столичном ЖК "Кленовые аллеи" произошел пожар. По словам очевидцев, сначала загорелся электросамокат, находившийся в общем холле, а затем от огня взорвался стоявший рядом холодильник. Одна из жительниц дома заявила в соцсетях, что еще год назад поднимала тему складирования вещей в местах общего пользования, оставляла заявки в УК, но реакции не было.

Бондарь отметил, что, согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, на УК лежит обязанность по безопасному содержанию дома. В том числе организация должна следить за пожарной безопасностью и реагировать на заявления граждан о том, что в подъездах хранятся личные вещи соседей.

Постановление правительства РФ № 1479 строго запрещает загромождать эвакуационные пути. Даже обычный старый диван или выставленный в коридор самокат могут полностью заблокировать выход из тупикового тамбура при задымлении, в темноте люди просто не смогут выбраться наружу. Поэтому, обнаружив посторонние предметы, сотрудники УК обязаны потребовать от владельца убрать их.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если же коммунальщики игнорировали сигналы о захламлении подъезда, лифтового холла от жильцов, а после этого случился пожар, им придется нести за это ответственность.

По статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ), если в итоге пострадает чужое имущество или здоровье людей, УК грозит штраф от 700 до 800 тысяч рублей. А пострадавшие соседи вправе потребовать возмещения ущерба через суд и с управляющей организации, и с жильца, который устроил захламление.

Если же инцидент привел к гибели человека, виновным сотрудникам УК может грозить лишение свободы на срок до 5 лет по части 2 статьи о нарушении требований пожарной безопасности (219 УК РФ), добавил эксперт.

"При этом жильцы должны учитывать, что жаловаться в УК на хлам в подъездах необходимо через официальные электронные государственные системы. Тогда обращения будут гарантированно зафиксированы, а коммунальщики не смогут заявить, будто ничего не знали", – подчеркнул Бондарь.

Более того, когда возгорание уже произошло, важно проследить, чтобы МЧС четко зафиксировали истинную причину пожара в официальном акте. Если там будет прямо написано, что огонь вспыхнул из-за складируемых в проходе вещей, это может стать главным доказательством в суде, отметил специалист.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил, что закон запрещает жильцам парковать в подъездах и лифтовых холлах какие-либо средства передвижения. Будь то велосипед, самокат, а тем более мотоцикл, питбайк или мопед, работающие на горюче-смазочных материалах.

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