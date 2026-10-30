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30 октября, 16:28

Шоу-бизнес

Блогер Айза призналась, что настояла на выпуске новой песни Гуфа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aizalovesam

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала, что уговорила Гуфа (Алексея Долматова) выпустить новую песню "Ставка на любовь", которая в итоге стала заглавным саундтреком одноименного проекта. Об этом сообщает "СтарХит" в МАХ.

По словам Айзы, когда она впервые услышала композицию, сразу предложила Гуфу сделать ее саундтреком шоу.

"Потому что хочу, чтобы в моем любимом шоу звучал мой любимый артист", – объяснила она.

Ранее Айза рассказала, что во время съемок программы депутат Госдумы и телеведущий Анатолий Вассерман неожиданно заговорил с ней о сексе и прошептал ей на ухо совет интимного характера. По словам Айзы, этот разговор шокировал не только ее, но и звукорежиссеров, которые находились рядом.

Блогер вспомнила об эпизоде после выхода интервью Вассермана с журналисткой Ксенией Собчак, в котором он показал комнату с плакатами обнаженных девушек и коллекцией кассет с порнографией.

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