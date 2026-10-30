Врач Шилова: увлажняющие капли могут маскировать развитие опасных заболеваний глаз

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Бесконтрольное применение увлажняющих капель может замаскировать течение серьезного заболевания глаз. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она отметила, что в целом можно самостоятельно использовать искусственную слезу при легком эпизодическом дискомфорте. Такие капли помогают, когда слезы недостаточно или слезная пленка слишком быстро разрушается. Они уменьшают сухость, жжение, ощущение песка в глазах, которые могут появляться при работе за экраном, в помещении с сухим воздухом и при ношении контактных линз, пояснила врач.



Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Однако схожие жалобы возникают и при различных заболеваниях. За предполагаемой сухостью могут скрываться воспаление век, аллергия, патологии роговицы, требующие совершенно другого лечения. Опасно временно облегчать ощущения и откладывать диагностику. Поэтому постоянную потребность в увлажняющих каплях важно обсуждать с офтальмологом. Тем более если симптомы возвращаются ежедневно, усиливаются или капли почти не помогают.

Кроме того, именно врач сможет подобрать самые эффективные капли в каждом конкретном случае, добавила эксперт.

Чего категорически нельзя делать, так это выбирать сосудосуживающие капли с тетризолином или нафазолином для обычного увлажнения. Они временно уменьшают красноту, но при регулярном использовании могут вызывать ее усиление после окончания действия, предупредила офтальмолог.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Особенно важно посоветоваться по поводу выбора увлажняющих капель людям после операций на глазах, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто постоянно использует другие глазные препараты, например от глаукомы.

В свою очередь, при ношении контактных линз необходимо проверять, разрешено ли закапывать конкретное средство поверх изделия, предупредила Шилова.

Плюс даже подходящие капли требуют правильного обращения. Нужно соблюдать срок использования после вскрытия, мыть руки и не касаться наконечником глаза, ресниц или пальцев: загрязненный раствор может стать причиной инфекции, предупредила Шилова.

Ранее врач предупредила о последствиях для здоровья глаз при использовании некачественной косметики. Есть риск развития инфекционного кератита, возникновения эрозий или язв на роговице, что в тяжелых случаях способно привести к ее помутнению и стойкому снижению зрения.

