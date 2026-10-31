В Калининграде произошло отключение электроснабжения из-за аварии на ТЭЦ

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Часть Калининграда осталась без электричества после срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова в своем телеграм-канале.

По ее словам, автоматика отключила часть оборудования станции. После этого нагрузку оперативно распределили между другими объектами калининградской генерации.

Сетевая организация приступила к подключению потребителей. При этом в компании "Россети Янтарь" сообщили, что технологических нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае пропало электроснабжение в 10 муниципальных образованиях, включая Читу. По данным МЧС России, причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики на магистральной подстанции.