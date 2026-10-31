Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте

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Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Атланте. Стороны обсудили международную повестку, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Встреча состоялась 30 октября на полях заседания Совета министров иностранных дел G20 в американском штате Джорджия.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня с акцентом на региональную безопасность", – говорится в сообщении российского МИД.

Ранее Лавров сообщил о кратком разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио, который также состоялся в рамках заседания G20. По словам главы российского МИД, собеседники затронули отношения Москвы и Вашингтона, а также сотрудничество на международных площадках.