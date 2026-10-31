Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением в Киеве

Фото: 123RF.соm/bestyy38

В девяти районах Киева возникли проблемы с водоснабжением, часть города также осталась без электричества. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в соцсетях.

По его словам, в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах вода подается под пониженным давлением. Без водоснабжения остались жители левого берега, а также Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

О перебоях с электроснабжением в части Киева сообщило министерство энергетики Украины. Других подробностей ведомство не привело.

Ранее Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть родственники или друзья за пределами города, временно переехать к ним из-за проблем с инфраструктурой. При этом мэр подчеркнул, что не планирует объявлять полную эвакуацию, несмотря на вероятность дальнейшего обострения ситуации.