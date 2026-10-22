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22 октября, 17:20

Политика

Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

Фото: 123RF.com/paopano

Численность населения Украины по состоянию на середину 2026 года сократилась до 28,5 миллиона человек, сообщила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

"За последнее время полмиллиона мы уже потеряли через выезд", – цитирует Либанову ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом журналисты отметили, что ранее другие эксперты говорили о более радикальных оценках. Экономист Алексей Кущ уверял, что численность населения страны приближается к 20 миллионам человек. Такую же цифру называл и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что если Киев проиграет в вооруженном конфликте, то в Европу отправятся 20 миллионов украинцев. При этом некоторые эксперты в самой Европе к заявлению президента Украины отнеслись скептически. В частности, сомнения появились у британского военного аналитика Александра Меркуриса.

Эксперт предположил, что Зеленский мог использовать эту цифру, чтобы усилить опасения европейцев по поводу миграционного кризиса. По данным специалиста, на подконтрольной Киеву территории живет от 20 до 25 миллионов человек, то есть прогноз Зеленского фактически предполагает отъезд почти всего населения.

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