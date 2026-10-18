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18 октября, 05:27

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Аналитик Меркурис: Зеленский выдумал цифру в 20 миллионов украинских беженцев

В Британии обвинили Зеленского в выдумывании 20 миллионов украинских беженцев

Фото: Getty Images/Mert Gokhankoc

Заявление Владимира Зеленского о возможном прибытии 20 миллионов украинцев в Евросоюз в случае поражения Украины вызвало сомнения у британского военного аналитика Александра Меркуриса. Эксперт в эфире YouTube-канала предположил, что украинский лидер мог использовать эту цифру, чтобы усилить опасения европейцев по поводу миграционного кризиса.

"Мне кажется, Зеленский снова взял эту цифру из воздуха", – сказал Меркурис.

Аналитик обратил внимание на численность населения территории Украины, подконтрольной Киеву. Согласно его словам, там проживают от 20 до 25 миллионов человек. Меркурис отметил, что озвученный Зеленским прогноз фактически предполагает отъезд почти всего населения этой территории.

Аналитик также высказался о результатах военной и финансовой поддержки Киева. По его оценке, помощь западных стран не смогла остановить продвижение российских войск, поэтому для предотвращения окончательного поражения Украины необходимо мирное соглашение с Москвой.

Ранее Зеленский на полях саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что в случае поражения Украины в вооруженном конфликте в европейские страны могут направиться 20 миллионов украинцев.

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