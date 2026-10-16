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16 октября, 20:43

Политика

Зеленский пригрозил европейским странам новым миграционным кризисом

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Если Украина проиграет в вооруженном конфликте, то в Европу отправятся 20 миллионов украинцев. Об этом на полях саммита Евросоюза в Брюсселе заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Для меня это совершенно очевидно", – цитирует его РИА Новости.

По данным Евростата, опубликованным в июне, в 2025 году страны ЕС зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений о предоставлении убежища. Кроме того, более 683 тысяч человек получили новый статус временной защиты для граждан Украины.

Согласно информации ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона человек. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели: молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. При этом в конце февраля 2026 года в украинском Центре экономической стратегии сообщили, что число граждан, выехавших из страны с февраля 2022 года, составило лишь 5,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане Украины, не прошедшие срочную службу, потеряют возможность въезжать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту. Соответствующие поправки утверждены на фоне большого числа мигрантов в республике – там на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев.

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