До 11 градусов тепла ожидается в Москве 31 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в субботу, 31 октября, ожидается прохладная погода с переменной облачностью. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, следует из данных Гидрометцентра России.

В Москве днем воздух прогреется до 11 градусов. В ночные часы температура приблизится к нулевой отметке.

Ветер будет восточным, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается в пределах 756–758 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем температура будет варьироваться от 8 до 13 градусов. Ночью местами похолодает до минус 3 градусов.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года в Москве оказался одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии. Средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса.