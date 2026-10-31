Эксперт Григорьева: необходимость детоксикации организма является мифом

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Представление о том, что организм необходимо периодически очищать от "шлаков" с помощью специальных средств, не имеет научного подтверждения. У здорового человека за удаление ненужных веществ постоянно отвечают внутренние органы, заявила ТАСС врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Григорьева, эксперт Народного фронта.

По словам специалиста, печень, почки, легкие и кожа самостоятельно выполняют функции детоксикации. Поэтому специальные соки, чаи, клизмы и биологически активные добавки не нужны для выведения несуществующих "шлаков".

Григорьева объяснила популярность подобных практик психологическими особенностями. Одна из причин – желание быстро исправить последствия переедания, курения или употребления алкоголя. Идея детокса создает иллюзию, что за несколько дней можно полностью восстановить организм и начать с чистого листа.

Другим фактором врач назвала коммерческую рекламу. Производители детокс-продукции и участники рынка оздоровительных услуг получают прибыль от продажи подобных средств.

Ранее россиянам рассказали о бесполезности чисток кишечника. Организм самостоятельно выводит токсины, образующиеся в процессе обмена веществ, поэтому дополнительное вмешательство для этого не требуется. Если естественные процессы очищения нарушены, необходимо обратиться к врачу.