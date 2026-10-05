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05 октября, 16:24

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Врач Аранович: чистка кишечника не нужна здоровому человеку

Врач рассказала о бесполезности чисток кишечника

Фото: 123RF.com/lacheev

Здоровому человеку не нужна чистка кишечника, а популярные народные средства могут привести к тяжелым последствиям. Об этом заведующая терапией Юсуповской больницы Элина Аранович заявила газете "Известия".

Поводом для комментария стал случай с 68-летней москвичкой, которая попала в больницу после совета "ИИ-знахарки". Как писали СМИ, женщина выпила отвар с лимоном и черным перцем для чистки кишечника. Ночью у нее появились сильные боли, понищилось давление и началась кровавая рвота, после чего пенсионерку экстренно доставили в больницу.

"Организм устроен сложно и гармонично, и выведение токсинов, образующихся в процессе метаболизма, полноценно осуществляется без активных вмешательств. Если очищения не происходит или сложилось такое ощущение, необходимо обратиться к врачу. Даже если все обошлось и самочувствие улучшилось, желательно не повторять эксперименты", – отметила собеседница издания.

По ее словам, чистка кишечника происходит естественным путем при сбалансированном питании с клетчаткой и достаточном употреблении жидкости. Токсичные продукты дольше остаются в организме при нарушении работы какой-либо системы, и тогда без специалиста не обойтись. Только он может назначить обследование и лечение.

Эксперт предупредила, что популярные "эликсиры" могут спровоцировать эрозивно-язвенное поражение слизистой пищевода или желудка, что ведет к внутреннему кровотечению со снижением давления и шоком. В результате народных чисток или советов искусственного интеллекта высока вероятность тяжелых осложнений.

Такие эксперименты не рекомендованы никому, но наиболее опасны для людей с хроническими заболеваниями, так как пострадать может любой орган. Это может закончиться полиорганной недостаточностью и госпитализацией, уточнила Аранович.

Если после чистки появились рвота, диарея или снижение давления, лучше сразу обратиться за медпомощью. Главное – как можно быстрее получить осмотр врача, подчеркнула специалист.

В качестве безопасной альтернативы эксперт посоветовала сбалансированное питание без монодиет с клетчаткой, питьевой режим, контроль за регулярностью стула, полноценный сон и умеренную физическую активность на свежем воздухе.

Ранее биохимик Анна Дивинская сказала, что детокс-чаи и смузи не способствуют очищению организма. С ее слов, научное сообщество не находит подтверждений пользы чисток от шлаков и токсинов. Также в Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США нет убедительных доказательств эффективности специальных процедур для очищения организма.

"Доктор 24. Темы недели": детокс

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