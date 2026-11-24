Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества", который пройдет уже в четвертый раз, откроется 21 декабря в Соборной палате в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.

Мероприятие проходит с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Синодального отдела по благотворительности РПЦ. Организаторы намерены содействовать возрождению традиций подготовки к Рождеству Христову и его празднования в российской культуре, а также поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

На открытии оркестр Творческой мастерской Леонида Лундстрема вместе с солистами исполнит произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского. В новом сезоне программа расширяется.

Помимо привычных концертов, спектаклей и ярмарки гостей ждут премьера мультсериала "Синяя птица" с музыкой Максима Дунаевского, читка стихов, литературный вечер и рождественские театральные постановки.

Среди участников – музыкант Леонид Лундстрем, пианистка Екатерина Мечетина, актрисы Нелли Уварова и Лиза Арзамасова, режиссер анимационных фильмов Наталья Мальгина, теле– и радиоведущая Тутта Ларсен, а также другие приглашенные артисты.

Завершение фестиваля отметят гала-концертом 14 января в концертном зале "Зарядье". За исполнение музыкальной программы будет отвечать Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под руководством дирижера Арсентия Ткаченко.

За 2025–2026 годы благотворительный сбор фестиваля составил 6,4 миллиона рублей, а его мероприятия посетили более 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что восьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет в столице с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027-го. В рамках проекта "Зима в Москве" к нему присоединятся 30 исторических усадеб и других туристических площадок.

Среди новых участников – тематический поезд "Московский экспресс" на Кузнецком Мосту, Музей К. Г. Паустовского, Дом-музей Марины Цветаевой, городская усадьба Петра Щукина и Дом-музей К. С. Станиславского. В поезде откроют ретрофотоателье с моментальной печатью снимков, установят интерактивную карту маршрута "Москва усадебная" и организуют иммерсивные представления, посвященные историческим усадьбам столицы.

