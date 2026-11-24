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Верховный суд России разъяснил, что осужденному нельзя назначать взыскание в размере взятки, если в качестве вознаграждения ему передали муляж денег или других ценностей. Соответствующие поправки внесли в постановление пленума суда от 2018 года, передает РИА Новости.

Изменения касаются правил конфискации имущества по коррупционным делам. Их приняли 24 ноября на заседании под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова.

В документе уточняется, что имитация денежных средств или других ценностей не может считаться предметом конфискации по статье 104.1 УК РФ. В связи с этим суды не должны применять статью 104.2 УК РФ.

В суде пояснили – если человек получил в качестве взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе муляж, реальные ценности ему не передавались. Следовательно, оснований взыскивать их стоимость нет.

Отдельно пленум разъяснил правила конфискации доходов при групповых преступлениях. Если установить точную сумму преступного дохода каждого из соучастников невозможно, суд принимает решение о солидарной конфискации денежных средств.

Ранее на Щербаковской улице в Москве водитель иномарки после столкновения с маршрутным автобусом попытался подкупить инспектора ГИБДД. Мужчина оставил деньги в патрульной машине, несмотря на предупреждения полицейских, после чего его задержали.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки, а также составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.