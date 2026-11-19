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Столичный суд отправил под стражу велосипедиста, обвиняемого в попытке дать сотруднику ГАИ 40 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел днем 10 ноября на 2-й улице Машиностроения на юго-востоке Москвы: инспектор остановил молодого человека, ехавшего на электровелосипеде, для проверки документов в рамках мероприятия "Велокурьер. СИМ". Выяснилось, что прав на управление транспортным средством у него нет.

В патрульном автомобиле мужчина попытался передать инспектору 40 тысяч рублей. Взамен он рассчитывал избежать административной ответственности. Этот план не увенчался успехом, так как сотрудник деньги не принял.

Молодому человеку предъявили обвинение о покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Максимальное наказание за такое преступление – шесть лет лишения свободы.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ на востоке Москвы. По версии следствия, инспекторы остановили автомобиль на Новоухтомском шоссе. Во время проверки у машины обнаружили неисправность тормозной системы – такое транспортное средство подлежало задержанию.

Находясь в патрульном автомобиле, водитель попробовал передать инспектору 30 тысяч рублей. Деньги он предлагал за отказ от привлечения к административной ответственности, однако сотрудник ГАИ купюры не принял. Было возбуждено уголовное дело.

