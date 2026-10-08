Житель Ставрополья предложил сотрудникам ДПС двух баранов в качестве взятки

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Житель Ставропольского края попытался уйти от ответственности за вождение в состоянии опьянения, предложив сотрудникам ДПС взятку в виде двух баранов. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов и заметили у водителя внешние признаки алкогольного опьянения. Ему предложили перейти в патрульную машину для оформления административного материала.

В инстанции отметили, что за несоставление протокола об административном правонарушении и, как следствие, непривлечение к ответственности мужчина предложил должностным лицам "взятку в натуральной форме".

Фигуранту вменяют покушение на дачу взятки должностным лицам.

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